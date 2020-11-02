Президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной Рады в случае, если нардепы не поддержат законопроект об освобождении судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале “ICTV“.

По словам президента, вопрос роспуска парламента будет зависеть от того, поддержат ли депутаты решение об увольнении судей КСУ.

“От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, реальный политический конфликт, я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде… А прежде всего “Слуги народа” [ …], потому что они понимают, что они благодаря мне стали депутатами… И поддержки общества… Но они (депутаты — ред.) должны понимать ответственность. Если они пойдут вразрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуска парламента — ред.)”, — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.

31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.