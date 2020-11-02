Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале “ICTV“.
По словам президента, вопрос роспуска парламента будет зависеть от того, поддержат ли депутаты решение об увольнении судей КСУ.
“От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, реальный политический конфликт, я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде… А прежде всего “Слуги народа” [ …], потому что они понимают, что они благодаря мне стали депутатами… И поддержки общества… Но они (депутаты — ред.) должны понимать ответственность. Если они пойдут вразрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуска парламента — ред.)”, — подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось ранее, решением Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
Глава КСУ судья Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекта Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
- 2 ноября Зеленский записал аудиообращение ко фракции “Слуга народа”, в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.
- Также президент посетил заседание фракции “Слуги народа”, посвященное вопросу о Конституционном суде, и призвал нардепов проголосовать за увольнение судей.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков и оппозиционные депутаты подали альтернативные законопроекты по КСУ.