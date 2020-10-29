Об этом рассказал в интервью изданию “РБК-Украина” вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, для создания ракеты-носителя планируется привлекать средства инвесторов (в том числе иностранных государств), так как у Украины сейчас средств на это нет.

“Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов, но они все, мы понимаем, будут финансироваться за счет инвесторов, потому что у государства сейчас средств на это нет”, – отметил Уруский.

По его словам, Зеленский хочет, чтобы ракета была готова до конца его президентской каденции – до 2024 года.

“Он хочет, чтобы при его каденции (до марта 2024 года, – ред.) это случилось”, – заявил вице-премьер.

Уруский также рассказал, что Украина (КБ “Южное”) “работает в направлении” “Лунной программы” США.

“Конструкторское бюро “Южное” работает в направлении “Лунной программы”, и, насколько я знаю, есть довольно интересные наработки, например, по космическому буксиру. Но это также проекты, которые требуют инвестиций. Поэтому занимаемся поиском инвесторов, предлагаем, но конкуренция серьезная на этом рынке. Хотя наши наработки весьма интересны”, – сообщил он.

Отвечая на вопрос, может ли Украина приобщиться к проекту США по отправке первой миссии на Марс, Уруский заявил:

“Что касается Марса, у меня нет информации относительно нашего участия, хотя мы и участвуем в создании американского носителя, правда, не в проекте компании SpaceX Илона Маска, а в других. Но почему бы и нет? Скоро выйдем на уровень корпоратизации КБ “Южное” и “Южмаша”, и тогда, может, кто-то захочет купить их акции. Тогда мы будем интегрироваться в мировые процессы, в частности в такие масштабные как освоения Марса и Луны”.

При этом вице-премьер признал, что в проекте госбюджета на 2021 год заложено “минимальное финансирование на Космическое агентство и на развитие космической программы” в нашей стране.