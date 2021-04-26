Про це 26 квітня повідомив сам Зеленський на брифінгу в ході поїздки на Чорнобильську атомну електростанцію.
“Я дійсно запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв’язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, місто, де ми можемо зустрітися”, – сказав президент.
Він також висловив упевненість, що головне в такій зустрічі — “це суть, а решта — вже деталі”. На питання, чи вона таки відбудеться, сказав: “Мені здається, все йде до того”.
- Нагадаємо, через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося 7 квітня.
- Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- 14 квітня, відбулося чергове засідання на рівні голів делегацій ТКГ, в центрі уваги також було питання щодо повного та всеосяжного припинення вогню.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
- Також 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Володимир Путін, коментуючи пропозицію про зустріч від президента України Володимира Зеленського заявив, що для “обговорення проблем Донбасу” керівництво України повинно зустрічатися з ватажками “ЛНР” і “ДНР”, а “вже потім обговорювати їх з представниками третіх країн”.