Про це 26 квітня повідомив сам Зеленський на брифінгу в ході поїздки на Чорнобильську атомну електростанцію.

“Я дійсно запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент Російської Федерації підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв’язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, місто, де ми можемо зустрітися”, – сказав президент.

Він також висловив упевненість, що головне в такій зустрічі — “це суть, а решта — вже деталі”. На питання, чи вона таки відбудеться, сказав: “Мені здається, все йде до того”.