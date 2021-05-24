Про це поінформували в пресслужбі глави держави.

Так, сьогодні Зеленський зібрав нараду, в якій взяли участь прем’єр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступники керівника Офісу президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко.

На нараді було проаналізовано “події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська”.

“З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборони прольоту повітряним суднам з українською реєстрацією до та через територію Республіки Білорусь”, – наголошується в повідомленні.

За підсумками наради прем’єр Денис Шмигаль поінформував, що скликає на 25 травня позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю.

“На доручення президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю”, – зазначив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури “вже готують пакет відповідних рішень”.

Шмигаль запевнив, що Україна “належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська”.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.