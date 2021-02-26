Об этом сообщает пресс-служба президента.

В пятницу, 26 февраля, глава государства подписал указ № 78/2021 “Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”.

Этим указом президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

Кроме этого, президент постановил создать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы и утвердил его состав. Возглавит комитет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Также МИД будет координировать участие Украины в деятельности платформы.