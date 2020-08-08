Об этом сообщает Офис президента.
“Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала”, – сказал Зеленский.
В связи со стремительным ростом количества случаев заболевания COVID-19 в Украине, Зеленский дал поручение премьеру безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.
Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины с субботы, 8 августа, переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время пандемия COVID-19 разворачивается “одной большой волной”.