Об этом сообщает Офис президента.

“Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала”, – сказал Зеленский.

В связи со стремительным ростом количества случаев заболевания COVID-19 в Украине, Зеленский дал поручение премьеру безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.