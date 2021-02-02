Президент Украины Владимир Зеленский дал задание вывести на орбиту украинский спутник. Это хотят сделать уже в 2021 году.

О такой задаче от главы государства проинформировал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, в здании Правительства состоялось совещание с разработчиками и с заказчиками спутниковых услуг “по созданию украинских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением”.

Речь, в частности, идет о выведении на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования Земли “Сич 2-30 (2-1)”. Запуск хотят приурочить к 30-летию Независимости Украины.

“Акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования Земли “Сич 2-30 (2-1)”. Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия Независимости Украины. И это вполне реально при условии максимально эффективной работы и является насущной необходимостью”, – отметил Уруский.

По его словам, наличие подобных космических аппаратов будет “не только способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, что предоставляются подобными аппаратами за рубежом”.

По итогам совещания была отмечена необходимость усиления сотрудничества Государственного космического агентства Украины, Национального технического университета “КПИ” и ГП “КБ “Южное” над совместными проектами.

Стоит отметить, что ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу до 2024 года создать в Украине собственную космическую ракету-носитель легкого класса. Зеленский хочет, чтобы ракета была готова до конца его президентской каденции.