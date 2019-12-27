Соответствующий указ № 958 обнародован на сайте главы государства.

Выговор был сделан Трофимову и Тимошенко в сентябре за “ненадлежащее исполнения должностных обязанностей” во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

“Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 года № 699 “О привлечении к дисциплинарной ответственности”, с: Трофимова Сергея Владимировича – первого заместителя руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича – заместителя руководителя ОПУ”, – говорится в тексте нового указа.

О том, с чем конкретно “не справились” замы Андрея Богдана, ранее не уточнялось. Сам Кирилл Тимошенко ушел от ответа на данный вопрос. Он лишь сообщил журналистам, что не все было “четко организовано” во время поездки в Днепропетровскую область.

“Местная власть не очень правильно себя вела именно во время организации. Но ответственный за это Офис президента, ведь это поездка президента. Поэтому есть выговор”, – отмечал Тимошенко.