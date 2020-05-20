Глава государства Владимир Зеленский заявил, что если бы он не баллотировался в президенты, то на выборах выиграл бы Петр Порошенко.

Такое заявление Зеленский сделал сегодня на пресс-конференции.

“Я стал президентом Украины. Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Петр Порошенко. И у меня вопрос: а кто для вас лучше: господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский, такой какой он есть?” – отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что “всем” отличается от Порошенко.

“Я всем отличаюсь от Порошенко: как физиологически, так и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я такой, как есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. Именно так я работаю”, – заявил глава государства.

На вопрос, не сожалеет ли он о том, что баллотировался на президентский пост, Зеленский заявил:

“Народ Украины меня избрал. Жалеть или не жалеть может только народ Украины. Мне выбор народа и его выводы понятны”.