Об этом он проинформировал в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире украинских телеканалов, сообщают #Буквы.
“Был один генпрокурор (Руслан Рябошапка – ред.), он показал результат, но результат был низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Поэтому уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор”, – подчеркнул Зеленский.
Как известно, Венедиктова – первая женщина в истории Украины, которая заняла должность генпрокурора. Она пришла на замену Руслану Рябошапке.
Венедиктова является соратницей Владимира Зеленского и присоединилась к его команде еще до президентской кампании. Она работала экспертом команды Зеленского по вопросам проведения судебной реформы.
На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была избрана народным депутатом девятого созыва от партии “Слуга народа” (в списке шла под номером 3).
(На видео – с 16:32)
- 17 марта Верховная Рада Украины подержала назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. Впоследствии указ о ее назначении подписал президент Владимир Зеленский.
- На Банковой заявляли, что главной причиной увольнения Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора является “отсутствие громких дел”.