Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой, если она "не покажет результат".

Об этом он проинформировал в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире украинских телеканалов, сообщают #Буквы.

“Был один генпрокурор (Руслан Рябошапка – ред.), он показал результат, но результат был низкий. Увы, но так и есть. Надо признавать. Поэтому уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем смотреть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор”, – подчеркнул Зеленский.

Как известно, Венедиктова – первая женщина в истории Украины, которая заняла должность генпрокурора. Она пришла на замену Руслану Рябошапке.

Венедиктова является соратницей Владимира Зеленского и присоединилась к его команде еще до президентской кампании. Она работала экспертом команды Зеленского по вопросам проведения судебной реформы.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была избрана народным депутатом девятого созыва от партии “Слуга народа” (в списке шла под номером 3).

(На видео – с 16:32)