Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его возможный официальный визит в США должен состояться не просто ради встреч и разговоров, а принести конкретные результаты для нашей страны.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.

“По поводу того, готов ли я посетить с официальным визитом Белый дом в Вашингтоне… Это для меня новая профессия – быть президентом Украины. И действительно я получаю очень много призывов и предложений посетить ту или другую страну. Вы знаете, сначала я понимал, я об этом много раз общался с человеком, у которого больше политического и дипломатического опыта, это наш глава МИД. Я ему говорил: “А что мы будем там делать, зачем мы едем в ту или иную страну? А что мы там можем согласовать? А что мы можем привезти для нашей страны? О чем мы будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом политического путешественника, как это было очень много лет в нашей стране и как это происходит во многих странах?” – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заверил, что если можно будет договориться о “чем-то важном”, он готов ехать хоть завтра.

“Если мы можем о чем-то важном договориться, что выгодно обоим странам… Прежде всего я думаю об Украине – при всем уважении к США. Если у нас есть важный предмет этого разговора, кроме стратегии и тактики, очень важные вещи, о чем мы можем договориться, подписать и взять, то я готов ехать завтра”, – отметил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что такой визит является правильным “для обоих стран”, “для отношений между нашими странами” и “для статуса Украины”.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.