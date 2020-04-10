Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Зеленский похвалил учителей, которые участвуют в создании инициированной им Всеукраинской онлайн школы за то, что они “преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей страны”.

“Вы — большие молодцы, вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей страны”, — отметил он.

Также Зеленский обратился к людям, которые критикуют учителей онлайн-школы за многочисленные ошибки, допускаемые ими на уроках, назвав их “хейтерами”.

“Ошибиться — не страшно, страшно за всю свою жизнь не создать ничего кроме нечистот. Страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим долгом написать гадость в адрес украинских учителей”, — сказал он.

“Их уроки имеют миллионы просмотров на телевидении и миллионы просмотров в Интернете. Они люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтеры тоже работают по зову сердца, только зов этого сердца — оскорбить, унизить, уничтожить . Но они — меньшинство”, — добавил президент.

Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, переселила белого медведя в Антарктиду.

Учительница математики Всеукраинской онлайн-школы во время урока допустила при вычитании элементарную ошибку, а учительница географии Всеукраинской онлайн-школы во время урока в 10 классе перепутала названия океанов.

Во время уроков всемирной истории во Всеукраинской онлайн-школе 33-го президента США Гарри Трумэна сделали “Турменом”, а Ливонскую войну перепутали с Ливанской.