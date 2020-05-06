Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Президент заявил, что накануне местных выборов у некоторые политиков активизировался “вирус, который сидит в них последних 28 лет”.

“У это вируса есть название — “хитросделанность”, — отметил он.

Речь идет о том, что многие оппозиционные силы, понимая, что у них небольшие шансы пройти на местных выборах, инициируют установление избирательного барьера.

В частности, предлагается установить 5-процентный проходной барьер для партий на национальном уровне для получения места в местных органах самоуправления или обязательную представленность партий на 2/3 округов.

По словам Зеленского, установление таких барьеров позволит “старым политикам пролезть в местные органы власти” вопреки воле жителей региона, а представителей маленьких партий и беспартийных граждан лишит права быть избранными.

“Поэтому никаких 2/3 или 5% или других схем не будет. Это позиция и моя, и партии “Слуги народа”. А старым политикам могу сказать только одно — если в каком-то регионе нашей страны у вас нет поддержки, то изменять нужно менять свои поступки, а не избирательное законодательство”, — подчеркнул Глава государства.

Коронавірус, виплати лікарям і місцеві вибори: звернення Президента України до громадян «Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях», – так Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з тим, що в деяких регіонах країни не було виплачено заробітних плат і надбавок медикам, які борються з COVID-19. Глава держави доручив головам ОДА якнайшвидше погасити заборгованості, наголосивши, що уряд переказав кошти ще в середині квітня. Насамкінець додав – невиконання цього завдання може коштувати посади.Крім того, Президент України прокоментував спроби окремих партій змінити законодавство та встановити надумані бар’єри для регіональних політичних сил на місцевих виборах. «Ніяких «двох третин», «п’яти відсотків» чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». Ми не дамо позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще», – наголосив Володимир Зеленський. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 6. Mai 2020

Как будут проходить местные выборы в 2020 году?

Напомним, 19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он заработал 1 января 2020 года.

В соответствии с новым Избирательным Кодексом, депутаты сельских, поселковых, городских (до 90 тыс. избирателей), районных в городах и районных советов будут избирать по системе относительного большинства в многомандатных избирательных округах. В одном округе могут выбрать не менее двух и не более четырех депутатов. Побеждает кандидат, который получает наибольшее количество голосов избирателей.

Депутатов областных и городских (более 90 тыс. избирателей), советов (а также Верховной Рады АР Крым) будут выбирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам. Бюллетень будет делиться на две части. Сначала избиратель будет должен выбрать конкретную партию, после — конкретного депутата из партии. Тот, кто получит больше голосов, будет подниматься вверх по партийному списку.

Председателей в селах, поселках и городах (менее 90 тыс. избирателей) будут избирать по системе относительного большинства. То есть для победы кандидату будет необходимо набрать больше голосов, чем у него соперника.

Городских голов в городах (более 90 тыс. избирателей) будут выбирать по мажоритарной системе абсолютного большинства в едином городском избирательном округе. Победу получит кандидат, за которого проголосуют больше 50% тех, кто пришел на выборы.

Согласно с новым Избирательным кодексом, кандидаты, которые намерены участвовать в местных выборах, должны внести залог, сумма которого выросла почти в 40 раз по сравнению с местной кампанией 2015 года. 20 апреля Рада сделала шаг к снижению суммы залога.