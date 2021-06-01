Про це він заявив німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Володимир Зеленський подякував канцлерці Німеччини Ангелі Меркель за те, що “багато зробила для України”.

“І я їй дуже вдячний як українець. Ми хочемо більшого, і я від неї очікував більшого, особливо в Нормандському форматі. Ми вдячні за те, що у нас є, але я знаю, що Німеччина може більше. Тому що те, що вони роблять для нас, вони роблять для себе. Чому вони цього не розуміють – я не знаю”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський зустрівся з Робертом Габеком, лідером “Зелених” і поскаржився, що Німеччина не надала Україні жодної зброї.

“Я хочу, щоб він зрозумів мене, зрозумів ситуацію в Україні, ситуацію з Росією й те, що ми безпосередньо знаємо, що росіяни та Кремль – це не одне й те саме, бо багато росіян підтримують Україну. Ми не ненавидимо росіян, ми не робимо цього на нашому телебаченні… Він зрозумів мене, він зрозумів, що “Північний потік – 2″ – це просто зброя, не економічна, а політична зброя, дуже потужна. Я вважаю, що він (Робер Габек. – ред.) дуже відкрита, потужна людина. І те, що він сказав – він точно розуміє, що в України немає флоту, що наші береги незахищені, що таке летальна зброя, що Німеччина не надала нам з початку війни ніякої зброї, ніякої військової допомоги. А вона може – у Німеччини є потужні кораблі, ракетні катери, патрульні катери”.

На запитання, на яку ще військову допомогу від Берліна очікує Київ, Володимир Зеленський відповів: “Є штурмові гвинтівки, радіотехніка, військова техніка – багато всього. Німеччина потужна в цьому напрямку. Німеччина – також одна з передових країн в автомобілебудуванні”.