Об этом он написал в Facebook, обнародовав также и видео.

“Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача – сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной”, – отметил Зеленский.

Он высказал мнение, что регион будет быстро развиваться.

“В свое время Павел Тычина спрашивал: “Харьков, Харьков, где твое лицо?” Так вот, убежден – уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковской области будет еще умнее, еще более волевое и еще счастливее”, – добавил президент.

Кремниевая долина – часть американского штата Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско, также известная как Силиконовая долина. В Кремниевой долине сосредоточено примерно половину всего научно-технического потенциала США в сфере разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий.