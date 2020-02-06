Об этом он заявил во время презентации приложения “Дія”, сообщают #Буквы.
“В целом наша цель сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета, в том числе голосовать, это наша мечта и мы это сделаем, голосовать на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов амбициозный, но достижимый”, – подчеркнул президент.
Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.
- Ранее сервисные центры МВД запустили онлайн-инструкцию, как получить водительское удостоверение впервые.
- С 5 февраля 2020 украинцы смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома.