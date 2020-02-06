Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в будущем украинцы смогли голосовать на выборах при помощи смартфона.

Об этом он заявил во время презентации приложения “Дія”, сообщают #Буквы.

“В целом наша цель сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и Интернета, в том числе голосовать, это наша мечта и мы это сделаем, голосовать на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов амбициозный, но достижимый”, – подчеркнул президент.



Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.