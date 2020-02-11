Об этом он сказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.
Зеленский отметил, что “местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну. Это важный для меня символ”.
Он подчеркнул при этом, что “выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований”.
“Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство”, – сказал глава государства.
По его словам, многое станет понятно после саммита “нормандской четверки”, который запланирован на апрель.
“Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы”, – сказал Зеленский.
Напомним, что помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в “нормандском формате” будут сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.