Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.

Сегодня вечером состоится заседание правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране. В частности, речь идет о запрете проведения массовых мероприятий с участием более чем 10 человек.

При этом Зеленский призвал не прекращать работу Верховной Рады для принятия законов, способствующих проведению реформ. В частности, речь идет о скандальной земельной реформе.

“Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустима. Сейчас, в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины. Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома”, — сказал Зеленский.

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