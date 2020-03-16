Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.
Сегодня вечером состоится заседание правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране. В частности, речь идет о запрете проведения массовых мероприятий с участием более чем 10 человек.
При этом Зеленский призвал не прекращать работу Верховной Рады для принятия законов, способствующих проведению реформ. В частности, речь идет о скандальной земельной реформе.
“Особенно важна работа сейчас Верховной Рады Украины. По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады недопустима. Сейчас, в ситуации мирового пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального прокурора Украины. Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома”, — сказал Зеленский.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- 16 марта в Украине подтвердили два новых случая COVID-19. Количество заболевших возросло до 5.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.