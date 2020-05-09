Об этом он заявил в видеообращении по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом.

В рамках проекта планируется установить в Украине четыре колокола. Первый — Колокол Памяти — в Луганской области, возле поселка, где в 1942 началось освобождение Украины от нацизма. Второй — Колокол Победы — установят на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание нацистов.

“Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе. И в миг, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: помним, что единство – это залог нашего мира и нашей победы. С 9 Мая, с днем Победы!”, – подчеркнул Зеленский.