Соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.
Данный законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за нарушения законов о военной службе.
В том случае, если данный законопроект будет принят, то нарушители правил военного учета обязаны будут платить 510-850 гривен штрафа (сейчас 85-119 гривен), а также 850-1700 гривен штрафа за повторное нарушение.
При этом штрафы за нарушение мобилизационной подготовки в случае принятия закона составят 1700-3400 гривен для простых граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц (3400-5100 гривен и 5100-8500 гривен соответственно при повторном нарушении).
Также в законопроекте предлагается введение нового вида военной службы – по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Срок такой службы должен будет составлять не более шести месяцев.
- Напомним, что ранее самого Владимира Зеленского обвиняли в уклонении от прохождения воинской службы. В частности во время дебатов на президентских выборах 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Зеленский в 2014 году проигнорировал 4 повестки от военкомата.