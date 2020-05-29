Соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады.

Данный законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за нарушения законов о военной службе.

В том случае, если данный законопроект будет принят, то нарушители правил военного учета обязаны будут платить 510-850 гривен штрафа (сейчас 85-119 гривен), а также 850-1700 гривен штрафа за повторное нарушение.

При этом штрафы за нарушение мобилизационной подготовки в случае принятия закона составят 1700-3400 гривен для простых граждан и 3400-5100 гривен для должностных лиц (3400-5100 гривен и 5100-8500 гривен соответственно при повторном нарушении).

Также в законопроекте предлагается введение нового вида военной службы – по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Срок такой службы должен будет составлять не более шести месяцев.