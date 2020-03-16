Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.
Сегодня вечером состоится заседание правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране.
Зеленский сообщил в ближайшее время ожидает от Нацбанка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков “программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений”.
Также он призвал правительство выплатить пенсионерам, пенсия которых меньше 5 тысяч гривен, доплату в размере 1 тысячи гривен.
“Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен”, — сказал Зеленский.
Помимо этого, Глава государства призвал людей старше 60 лет без острой необходимости не выходить из дома во время карантина из-за COVID-19.
“Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска”, — отметил он.
Ранее министр охраны здоровья Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса “умрут все пенсионеры”. После Емец уточнил свое высказывание относительно уязвимости пенсионеров к коронавирусу.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- 16 марта в Украине подтвердили два новых случая COVID-19. Количество заболевших возросло до 5.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.