Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров выплатить пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен, дополнительно 1 тысячу гривен.

Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.

Сегодня вечером состоится заседание правительства. Накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране.

Зеленский сообщил в ближайшее время ожидает от Нацбанка Украины, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков “программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений”.

Также он призвал правительство выплатить пенсионерам, пенсия которых меньше 5 тысяч гривен, доплату в размере 1 тысячи гривен.

“Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. гривен должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен”, — сказал Зеленский.

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Помимо этого, Глава государства призвал людей старше 60 лет без острой необходимости не выходить из дома во время карантина из-за COVID-19.

“Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска”, — отметил он.

Ранее министр охраны здоровья Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса “умрут все пенсионеры”. После Емец уточнил свое высказывание относительно уязвимости пенсионеров к коронавирусу.