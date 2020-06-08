Об этом президент заявил во время своего визита в Хмельницкий, сообщила “Украинская правда”.

По словам Зеленского, его жена, Елена Зеленская, часто сталкивается с необоснованной критикой.

“У нас была такая история, о которой мы не хотели говорить. Она (Елена Зеленская – ред.) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже всем тем, которые не лечили больных коронавирусом, а просто в жизни заболели им. Писала письма, но не хотела на этом пиариться. Антипиар ей сделал человек, который ответил: “Что это за письма? Где мои 300 процентов надбавки?” – сказал глава государства.

По словам Зеленского, первая леди делает “действительно много вещей без пиара”.

“После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен сейчас. У первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности”, – заявил президент.

По его мнению, при выборе президента люди должны понимать, чем будет заниматься первая леди.

“Я хочу сейчас разработать с женой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне, закрепить этот вопрос”, – подчеркнул Зеленский.