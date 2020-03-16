Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.
Президент предлагает закрыть железнодорожное и авиационное сообщение в стране с 12:00 18-го марта 2019 года.
Заседание правительства, на котором будут рассматривать данный вопрос, состоится уже сегодня, 16 марта.
“Министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение”, – сказал Владимир Зеленский.
В то же время, по словам Президента, внутреннегородские перевозки будут осуществляться до 20 человек в трамваях, автобусах и троллейбусах, а также до 10 человек в такси и маршрутных такси.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.