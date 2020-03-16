Президент Украины Владимир Зеленский хочет закрыть железнодорожное и авиационное сообщение между областями Украины из-за распространения пандемии коронавируса.

Об этом шла речь в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства.

Президент предлагает закрыть железнодорожное и авиационное сообщение в стране с 12:00 18-го марта 2019 года.

Заседание правительства, на котором будут рассматривать данный вопрос, состоится уже сегодня, 16 марта.

“Министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение”, – сказал Владимир Зеленский.

В то же время, по словам Президента, внутреннегородские перевозки будут осуществляться до 20 человек в трамваях, автобусах и троллейбусах, а также до 10 человек в такси и маршрутных такси.

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