Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.

Об этом он рассказал журналисту “Украинской правды”.

Зеленский заявил, что не боится коронавируса и сам предложил специально им заразиться.

“Я хотел на себе пройти этот этап. Хотел заболеть коронавирусом. Почему? Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии. Мы собрались и я предложил: давай я заболею, сразу меня изолируем на Банковой, я там посплю и проживу это нормально. Ну, чтобы люди понимали, что это страшно: что ты можешь заболеть, что тебе плохо, и я через себя это пропущу и покажу: надо быть изолированным. Ну, чтобы они поняли, чтобы не было депрессухи, что это чума. Потому что мы уже забыли, как в самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем. И я предложил”, – рассказал историю Зеленский.

Зеленський коронавірус “Я хотів пройти цей етап, захворіти на коронавірус. Запропонував нашим: “Давайте, я захворію і мене одразу ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально”. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди розуміли, що це не чума. Щоб не було депресії. Повне інтерв’ю читайте на сайті “Української правди” https://www.pravda.com.ua/articles/2020/06/9/7254917/ Опубліковано Українська правда Понеділок, 8 червня 2020 р.

На вопрос, что остановило, президент ответил, что это “был бы перебор”, а потом уточнил: кто-то ему подсказал, что люди подумают – это пиар.

“Меня бы и семья не простила. Они бы сказали, что я сумасшедший”, – сказал Зеленский.