Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Правительству поддержать проект указа "О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования". В списке кандидатов на стипендии был отец главы государства.

Соответствующий проект указа опубликован на сайте Кабинета Министров Украины.

Данный вопрос был включен в повестку дня заседания КМУ 2 сентября. Докладывать должен был временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Проектом указа предлагалось назначить пожизненные государственные стипендии “выдающимся деятелям образования, которые достигли 70-летнего возраста”.

В списке кандидатов на стипендии было пять человек, среди которых и отец действующего президента – Зеленский Александр Семенович, преподаватель Криворожского экономического института, доктор технических наук, профессор.

Согласно пояснительной записке, проект указа направлен на “стимулирование творческой работы деятелей образования, засвидетельствование их выдающихся личных достижений”.

Документ был разработан “по результатам отбора согласно решению конкурсной комиссии Минобразования относительно кандидатов на получение государственных стипендий”.

Стоит отметить, что данный проект указа был снят с рассмотрения на вчерашнем заседании Правительства. С соответствующим предложением выступил Сергей Шкарлет.

(На видео – с 28:20)

О том, что вопрос не был вчера рассмотрен Кабмином, сообщает и нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, который освещает заседания КМУ.

“Сейчас в СМИ пошла информация, что Кабмин выделил пожизненную стипендию отцу Зеленского. Это не правда. Его фамилия действительно была в списках на получение пожизненной стипендии. Но пункт 2.3 (о присвоении пожизненных стипендий) сняли с рассмотрения”, – написал он в Telegram.