Такое мнение нардеп VIII созыва Сергей Высоцкий выразил в статье для #Букв “Страусы сопротивления: сколько раз еще Зеленский промолчит об агрессии России”.

По словам политика, действующий лидер государства похож на героев фантастического рассказа “Призрак 5” Роберт Шекли, в котором главных героев отправляли на планету, где оживали их детские страхи. Некоторых монстров можно было победить волшебным словом, однако последний — Бурчун — непобедимый, и герои рассказа прятались от него под одеялом.

“Владимир Зеленский напоминает главного героя этого рассказа. Накрывшись с головой одеялом и бормоча волшебное слово “мир”, он пытается отогнать от себя Путина. Но жизнь не имеет ничего общего с фантастикой. Реальные монстры съедят тебя с одеялом. И единственный способ уберечься от них — давать ожесточенный отпор”, — пишет Высоцкий.

Политик отмечает, что активизация войны в Донбассе будет оставаться для России инструментом воздействия пока Зеленский “не найдет в себе силы произнести имя того, кого называть нельзя” и будет воспринимать РФ как посредника в вопросе стабилизации ситуации на Донбассе.

“Активизация войны будет оставаться самым сильным инструментом российского влияния на президента и нашу страну. Чем дольше Владимир Зеленский будет не замечать реальность, пряча в песке свою голову. Чем больше будет обращаться к России как к посреднику, а не как к агрессору и первопричине войны, тем активнее ответственность за гибель наших воинов общество будет возлагать не на Путина, а на него самого. Этот политический результат – как раз то, что нужно Кремлю. И в целях дестабилизации власти Зеленского. И для того, чтобы добиться он него еще больших уступок ради эфемерного “мира”, — отметил экс-нардеп.