Такое мнение нардеп VIII созыва Сергей Высоцкий выразил в статье для #Букв “Страусы сопротивления: сколько раз еще Зеленский промолчит об агрессии России”.
По словам политика, действующий лидер государства похож на героев фантастического рассказа “Призрак 5” Роберт Шекли, в котором главных героев отправляли на планету, где оживали их детские страхи. Некоторых монстров можно было победить волшебным словом, однако последний — Бурчун — непобедимый, и герои рассказа прятались от него под одеялом.
“Владимир Зеленский напоминает главного героя этого рассказа. Накрывшись с головой одеялом и бормоча волшебное слово “мир”, он пытается отогнать от себя Путина. Но жизнь не имеет ничего общего с фантастикой. Реальные монстры съедят тебя с одеялом. И единственный способ уберечься от них — давать ожесточенный отпор”, — пишет Высоцкий.
Политик отмечает, что активизация войны в Донбассе будет оставаться для России инструментом воздействия пока Зеленский “не найдет в себе силы произнести имя того, кого называть нельзя” и будет воспринимать РФ как посредника в вопросе стабилизации ситуации на Донбассе.
“Активизация войны будет оставаться самым сильным инструментом российского влияния на президента и нашу страну. Чем дольше Владимир Зеленский будет не замечать реальность, пряча в песке свою голову. Чем больше будет обращаться к России как к посреднику, а не как к агрессору и первопричине войны, тем активнее ответственность за гибель наших воинов общество будет возлагать не на Путина, а на него самого. Этот политический результат – как раз то, что нужно Кремлю. И в целях дестабилизации власти Зеленского. И для того, чтобы добиться он него еще больших уступок ради эфемерного “мира”, — отметил экс-нардеп.
- Напомним, 6 сентября, Украина потеряла в Донбассе трех военнослужащих. Сначала оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки. Обстрел имел место и по позициям ВСУ у Курахово (в 30 км от Красногоровки). #Буквы показывали, как выглядят позиции ООС после обстрела. В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий.
- Также 6 сентября военнослужащие продолжали тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в “серой зоне”, подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
- Вечером незаконные вооруженные формирования из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Причепиловки. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.
- Офис президента, глава украинской делегации в ТГК Леонид Кравчук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называли эти инциденты “провокациями”.