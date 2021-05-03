Про це йшлося на спільному брифінгу президентів під час візиту Зеленського до Варшави.

Як сповіщалося, 3 травня у Варшаві відбуваються зустрічі президентів п’яти країн — Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України.

За підсумками зустрічі Дуда та Зеленський підтвердили готовність до розв’язання суперечливих історичних питань.

“Я знаю, що в нас є деякі “історичні питання”, але я впевнений, що між нашими країнами в майбутньому, найближчому майбутньому, таких питань не буде. Тому що ми дійсно один одного прекрасно розуміємо”, — сказав Зеленський.

Своєю чергою Дуда наголосив:

“Історичні питання, звісно, важкі. Як й історія наших народів важка. Вірю, що завдяки добрій волі і пошуку мудрих рішень для наших суспільств ми знайдемо відповідні засоби, аби ті “історичні питання” не перешкоджали нашому доброму співіснуванню, але його будували”.

Нагадаємо, для розв’язання питань, пов’язаних з історією, функціонував Українсько-польський форум істориків. Його діяльність було припинено у лютому 2018 року, коли було підтримано польським парламентом і підписано президентом Дудою поправи до закону про польський Інститут національної пам’яті, які, зокрема, встановлювали кримінальне покарання за так зване “заперечення злочинів українських націоналістів”. В січні 2019 року Конституційний суд Польщі визнав ці поправки неконституційними.

Також у 2017 році двосторонні відносини між країнами загострилися після того, як в селі Грушовичі поблизу Перемишля було знищено черговий пам’ятник воїнам Української повстанської армії (УПА). У відповідь на численні акти вандалізму проти українських місць пам’яті Київ заблокував проведення поляками ексгумацій на території України, вимагав відбудови пошкоджених меморіалів.