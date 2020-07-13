Об этом сообщается на сайте президента Украины.
“Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене”, – говорится в сообщении.
Также пресс-служба Президента отмечает, что главы государств посетят Донбасс, чтобы ознакомиться с социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием безопасности и реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
- Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил его посетить Украину с официальным визитом.