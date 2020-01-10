Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о получении от США важных данных по крушению самолета МАУ в Иране.

Об этом он проинформировал в своем Twitter.

Так, сегодня состоялась встреча президента Владимира Зеленского и главы МИД Пристайко с представителями США, в ходе которой и были переданы данные.

“Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами”, – подчеркнул Пристайко.

По его словам, сегодня около 15:00 должен состояться телефонный разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена. В связи с этим он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить все данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.