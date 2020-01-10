Об этом он проинформировал в своем Twitter.
Так, сегодня состоялась встреча президента Владимира Зеленского и главы МИД Пристайко с представителями США, в ходе которой и были переданы данные.
“Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами”, – подчеркнул Пристайко.
По его словам, сегодня около 15:00 должен состояться телефонный разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.
Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена. В связи с этим он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить все данные и доказательства, касающиеся катастрофы.
Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- Офис Генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию по катастрофе самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране.