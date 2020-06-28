Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

Вместе с президентом возложить цветы пришел и Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем обращении по случаю Дня Конституции Владимир Зеленский подчеркнул, что согласно первой Конституции, Украина является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

“Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина – невероятно красивая и обаятельная… Что для меня беречь Украину? Ответ прост – это беречь каждого украинца… Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти”, – сказал Зеленский.

“Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем перегруженной фурой.

А особенно – помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, любого, кто имеет другое, чем у тебя, мнение”.

Зеленский призвал уважать Конституцию, права друг друга, чтобы следующему поколению передать старну взаимного уважения, свободы и равенства.