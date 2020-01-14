Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, во время которого договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как сообщается, Трюдо поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Также он попросил содействия украинского Президента в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады.

Зеленский положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

“Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране”, – заявил он.

Также он подтвердил готовность оказать логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Стороны поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.