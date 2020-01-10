Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по телефону договорились уменьшить количество спекуляций вокруг катастрофы Boeing в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Вечером в пятницу, 10 января, Зеленский и Трюдо провели уже второй телефонный разговор, посвященный расследованию причин катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране 8 января.

Сообщается, что во время разговора Зеленский сообщил Трюдо, что также обсудил расследование происшествия с представителями США и Великобритании.

“Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с различными государствами, в частности, отметил, что 10 января разговаривал с Государственным секретарем США Майком Помпео и встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине. Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными”, — отметили в пресс-службе.

Также Зеленский подтвердил Трюдо, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и “черных ящиков”.

По итогам телефонного разговора стороны договорились уменьшить количество спекуляций касательно трагедии.

“Стороны согласились, что должен быть тщательный подход к изучению информации, а также тесное сотрудничество международных партнеров в обмене данными, … что необходимо уменьшить количество спекуляций относительно трагедии и всячески способствовать проведению объективного и всестороннего расследования”, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.