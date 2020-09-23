Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
“24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику”, – говорится в сообщении.
Во время визита запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом Словакии Зузана Чапутовою, премьер-министром Игорем Матович и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.
- Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине помощь в размере 1,2 млрд евро для борьбы с COVID-кризисом.