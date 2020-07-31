Президент Владимир Зеленский предложил предоставить статус государственных основным религиозным праздникам мусульман, иудеев, католиков и верующих других конфессий.

Соответствующий указ №303/2020 опубликован на сайте главы государства.

Так, Зеленский поручил Кабмину “проработать вопрос” предоставление государственного статуса таким религиозным праздникам: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Правительство должно проработать этот вопрос совместно с Всеукраинским советом церквей, Украинским институтом национальной памяти и религиозными организациями.

Целью указа является “обеспечение конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального”.