Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента.

Так, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва”.

В ОПУ зазначили, що “відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент (після консультацій з Вищою радою правосуддя)”.

Також у пресслужбі наголосили, що в демократичному суспільстві “повага й довіра до суду мають бути безумовними”, але цього не можна сказати про ОАСК.

“Бачимо чергові скандали з “плівками”, корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена”, – наголосили в ОПУ.

За словами самого Зеленського, ОАСК “так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості”. Рішення щодо ліквідації глава держави назвав “сигналом до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону”.

“Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону“, – заявив Зеленський, якого процитували в ОПУ.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський ініціював подання кількох законопроєктів стосовно функціонування судової системи. Один із них був покликаний скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Затримання брата голови ОАСК

Минулого тижня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Одним із них був Юрій Зонтов – брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

За цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Вовка розв’язати питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

За місцем виявлення “предмету неправомірної вигоди” детективи НАБУ також знайшли антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та самого Зонтова. Також були виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн).

Вищий антикорупційний суд відправив Юрія Зонтова під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави в 35 млн 185 тисяч гривень.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.

3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.

22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.