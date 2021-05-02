Про це повідомляється на порталі “Новини Верховини”.

Подружжя Зеленських побувало на екскурсії в хаті-музей “Тіна забутих предків” де проживав та творив Сергій Параджанов.

Також, подружжя відвідало музей “Гуцульської магії” в якому, після екскурсії власник музею пан Микола подарував Володимиру символ гуцулів – трембіту.

Фото: “Верховина”

Варто зазначити, що напередодні Зеленський, вітаючи християн із Великоднем, закликав святкувати Христове Воскресіння вдома.

“Це велике свято символізує перемогу життя над смертю. А ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак у цьому для нас немає нічого страшного, сумного і тим паче – гріховного. Передусім тому, що це і є виконанням християнського обов’язку, а саме турботи й любові до свого ближнього… А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир. Або на медичному чергуванні, біля ліжок із захворілими, у боротьбі за здоров’я та життя”, – сказав президент.