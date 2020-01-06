Поздравление опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
“Колядку дзвонів”, написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Так украинский “Щедрик” дарит рождественский дух по всему миру. Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин”, – написал Президент.
“Пусть год будет щедрым на исполненные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!”, – добавил Зеленский.
- На Рождество в Украине ожидается морозная погода, холоднее всего будет в Карпатах.