Об этом сообщила “Украинская правда”.

“Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с “Квартала”, когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения”, – сказал Зеленский.

При этом президент уточнил, что иногда публикации в Facebook делаются от его имени.

Также Зеленский сказал, что ему нравится социальная сеть Instagram, однако сейчас у него нету на нее времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел специально заразиться коронавирусом и изолироваться на Банковой, но его отговорили.