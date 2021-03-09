Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.
У Зеленского спросили, повлияло ли введение санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, на переговоры в “нормандском” формате, а также когда может произойти “нормандская” встреча.
Глава государства в ответ заверил, что такая встреча “готовится”, однако он готов провести переговоры с каждым лидером “нормандской четверки” отдельно.
“В любом случае, готовится “нормандская встреча”. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это уже сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в “нормандском формате” – я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров “нормандской четверки”. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым из них по отдельности”, – подчеркнул Зеленский.
“То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не получится”, – заверил он.
Как известно, в “нормандскую четверку” входят Украина, Германия, Франция и Россия.
(На видео – с 35:00)
Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Козак является номинальным держателем этих медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Вещание указанных каналов было заблокировано.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, но сейчас не делает этого, так как “нет предмета для разговора”.
- В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать “поддержку” оккупированных территорий Донбасса.