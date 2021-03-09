Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с каждым лидером государств-участников "нормандского формата" отдельно в случае, если не удастся организовать совместную встречу "нормандской четверки".

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в рамках Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”.

У Зеленского спросили, повлияло ли введение санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, на переговоры в “нормандском” формате, а также когда может произойти “нормандская” встреча.

Глава государства в ответ заверил, что такая встреча “готовится”, однако он готов провести переговоры с каждым лидером “нормандской четверки” отдельно.

“В любом случае, готовится “нормандская встреча”. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это уже сказал нашим западным партнерам: не будет встречи в “нормандском формате” – я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров “нормандской четверки”. Как говорится, если гора не идет к Магомету, то ничего страшного – значит, я встречусь с каждым из них по отдельности”, – подчеркнул Зеленский.

“То есть откладывать постоянно решение этого важного вопроса не получится”, – заверил он.

Как известно, в “нормандскую четверку” входят Украина, Германия, Франция и Россия.

(На видео – с 35:00)

Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Козак является номинальным держателем этих медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Вещание указанных каналов было заблокировано.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.