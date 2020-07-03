За прогулку президента Владимира Зеленского на велосипедах с журналистам ко Дню журналиста было заплачено больше 40 тысяч гривен из государственного бюджета.

Об этом сообщается на ресурсе Prozorro.

Уточняется, что 1 июля, спустя почти месяц после прогулки Зеленского с журналистами, на ресурсе появилась информация о государственной закупке.

По данным сервиса, за закупку под названием “Услуги по использованию предметов спортивного назначения (велосипедов), необходимые при проведении мероприятий и официальных приемов при участии президета” было заплачено 41 тысячу 530 гривен.

При этом контракт выполнял ФЛП Алексей Кушка, который является совладельцем киевских сервисов аренды велосипедов.