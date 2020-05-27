Президент Владимир Зеленский лично звонил в Госбюро расследований, чтобы координировать противоправные действия следователей во время обыска в музее Ивана Гончара.

Об этом на брифинге заявил сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов.

Народный депутат от “Европейской Солидарности” Артур Герасимов заявил, что ГБР использовало целый поток фейковых заявлений в деле о картинах.

Сначала в Госбюро заявили, что предметы искусства вывезли из Украины. “Как лучше это опровергнуть, если открыто не выставить их и позволить каждому их увидеть. Это был шок для власти, потому что их ложь раскрыли”, – сказал Герасимов.

“Далее они (в ГБР, – ред.) заявили, что картины ввезли в Украину с нарушениями. И тут же на этой выставке каждый мог ознакомиться с оригиналами таможенных документов, которые доказывают, что все было сделано честно, прозрачно и открыто”, – сказал народный депутат.

По его словам, в ГБР решили на этом не останавливаться и пошли на третью ложь, заявив, что Порошенко не уплатил налоги на картины. Но тут же на выставке были продемонстрированы оригиналы всех документов, что все покупалось официально с уплатой налогов.

“Теперь мы знаем, у кого сдали нервы и он начал лично названивать… За год они перелопатили пять лет (президентства Порошенко, – ред.) Все 15-18-20 дел оказались мертворожденными”, – сказал Герасимов.

Вчора був ганебний день для української правоохоронної системи та для Зеленського особисто. Він має вибачитись перед директором музею Гончара та перед журналістами, яких вчора побили спецпризначенці ДБР. Деталі дивіться на брифінгу Ігоря Голованя та Артура Герасимова. Опубліковано Європейська Солідарність Середа, 27 травня 2020 р.

По словам Игоря Голованя, адвоката пятого Президента Петра Порошенко, у следователя Тощенко, который руководил всем этим процессом, было недействительное удостоверение – там неправильно указана его должность. Сотрудники ГБР несколько раз посещали зал выставки. Они четко видели, что там происходит, что никакой угрозы картинам там не было.

“Поэтому взлом дверей и обыски были незаконными… Следователь Тощенко, по-моему, часа два ходил тут во дворе и разговаривал по телефону. Понятно, что указания ему давали из Офиса президента”, – сказал Головань.