Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили COVID-19, в настоящее время находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью “Украинской правде”.

“Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в “Феофании”. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний”, – сказал Подоляк.

В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака просто изолированная палата.

По словам Подоляка, что у Зеленского, что у Ермака обычный график работы.

“У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне”, – рассказал советник Ермака.

Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.