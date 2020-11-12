Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью “Украинской правде”.
“Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в “Феофании”. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний”, – сказал Подоляк.
В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака просто изолированная палата.
По словам Подоляка, что у Зеленского, что у Ермака обычный график работы.
“У них там стандартный график. Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном оффлайне”, – рассказал советник Ермака.
Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал от Правительства и действующего главы государства Владимира Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных коронавирусом COVID-19 украинцев.
- Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что больницу “Феофания” могут перепрофилировать для больных коронавирусом COVID-19.