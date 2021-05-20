Президент України Володимир Зеленський заявив, що людина, яку зарахують до "статусу олігарха", не зможе бути депутатом Верховної Ради.

Про це він поінформував сьогодні на прес-конференції з нагоди двох років своєї каденції.

Так, глава держави повідомив, що законопроєкт про олігархів майже готовий, і його можуть опублікувати вже наступного тижня. При цьому він відмовився називати прізвища ймовірних “13 олігархів”, яких раніше нарахували в РНБО.

Тоді в Зеленського запитали, які ще обмеження планується накласти на ймовірних олігархів.

У відповідь він перерахував критерії, за якими ту чи іншу людину відноситимуть до “олігархів”.

“Я не можу сьогодні особисто сказати прізвища. Є головні пункти. Це вплив на медіа, в тому чи іншому вигляді. Це участь у політичному житті країни, вплив на депутатів, чиновників, міністрів. Маючи партію, фінансуючи партію… І третє – це буде сума статків, сума активів. Я вважаю, що вона також вплине на це. При об’єднанні цих трьох деталей – автоматично людина потрапить в реєстр олігархів”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що якщо певні люди потраплять у цей реєстр олігархів, то “їм буде багато речей заборонено”.

Зеленський також підтвердив, що люди, які відповідатимуть трьом критеріям олігарха, не зможуть бути народними депутатами.

Таким чином глава держави відповів на запитання, “чи правда, що людина, яку вважатимуть олігархом, не матиме права бути політиком у Верховній Раді”.

“Так. Об’єднання трьох ознак має бути, розумієте? Якщо людина просто є депутатом… Ви про цю людину? А, ну…”, – заявив Зеленський, ймовірно, маючи на увазі п’ятого президента Петра Порошенка.