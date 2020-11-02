Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у Президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью “Интерфакс-Украина”.

“Прежде всего я абсолютно убежден, что такой план “Б” есть у Президента. Есть такой план “Б” и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить”, – отметил Кравчук.

По его словам, Президент помнит о том сроке “в один год”, чтобы попробовать использовать имеющиеся механизмы, о котором он говорил.

“Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали – это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление”, – добавил Кравчук.