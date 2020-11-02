Об этом он сказал в интервью “Интерфакс-Украина”.
“Прежде всего я абсолютно убежден, что такой план “Б” есть у Президента. Есть такой план “Б” и в нашей группе, но я не имею полномочий сейчас вам об этом плане говорить”, – отметил Кравчук.
По его словам, Президент помнит о том сроке “в один год”, чтобы попробовать использовать имеющиеся механизмы, о котором он говорил.
“Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. Я думаю, что если взять эту проблему, разделить, то, что должна была сделать Украина, она, скажем так, сделала больше, чем не сделала, намного. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то будет делать, а мы наблюдали – это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление”, – добавил Кравчук.
- Ранее заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию. Также Фокин сообщил, что не уверен, что на Донбассе продолжается война между Украиной и Россией. 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому бывший премьер-министр Витольд Фокин был выведен из состава Трехсторонней контактной группы.
- Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий активно работает над созданием законопроекта о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. В частности, этот законопроект предусматривает переходную судебную систему.