Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кабинете Министров будут происходить кадровые перестановки до тех пор, пока в стране не будет "идеального Правительства".

Такое заявление он сделал в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире канала “Украина 24”, сообщают #Буквы.

По мнению Зеленского, президент должен следить за работой Кабмина, и если какой-то из министров не справляется, инициировать его замену.

“У нас нет неприкасаемых. Это касается и Правительства. После этих слов опять кто-то из украинцев скажет, что Правительство – это Правительство, у нас Правительством командует премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если какой-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я, как президент, буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого”, – отметил Зеленский.

“И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное Правительство. Когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте”, – подчеркнул он.