Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает стыда за Правительство Алексея Гончарука, хотя не может им гордиться.

Такое заявление он сделал с трибуны Парламента, комментируя достижения и провалы уже предыдущего Кабмина, сообщает корреспондент #Букв.

“Скажу вам честно: мне не стыдно за наше Правительство, но мы бы хотели им гордиться”, – отметил Зеленский.

Президент также выразил мнение, что Кабмин Гончарука “сделал больше, чем все предыдущие”. Это заявление вызвало недовольные возгласы части нардепов.

“Это правда, это Правительство сделало больше, чем все предыдущие правительства. Но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс нашему Правительству”, – сообщил Зеленский.

Глава государства признал, что власти допускают ошибки, но заверил, что курс страны будет неизменным.

“Мы допускаем ошибки, много, но мы готовы признавать их и исправлять… Наш курс остается неизменным, приоритеты неизменны. Мы делаем ежедневно все для завершения войны на Донбассе и возвращения всех наших территорий. И мы будем и дальше двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибкой, но отдельные ошибки допущены во время движения по этому курсу. Да, бывает”, – заявил Зеленский.