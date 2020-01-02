Об этом рассказала директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина в интервью “РБК-Украина”.
Она пояснила, что удерживать рейтинг за счет “посадок” – реалистичный метод.
“Можно еще брать за счет массовости, когда будут постоянные сообщения, что кого-то садят”, – сказала Бекешкина.
Рейтинг действующего Президента Украины с начала осени сократился на 21%.
- Во время 14-часового пресс-марафона Зеленский рассказал, что поставил дедлайн правоохранителям: до 1 ноября продемонстрировать результаты расследования ряда резонансных уголовных дел.