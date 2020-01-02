Президент Украины Владимир Зеленский может удержать свой рейтинг за счет постоянных сообщений о "посадках".

Об этом рассказала директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина в интервью “РБК-Украина”.

Она пояснила, что удерживать рейтинг за счет “посадок” – реалистичный метод.

“Можно еще брать за счет массовости, когда будут постоянные сообщения, что кого-то садят”, – сказала Бекешкина.

Рейтинг действующего Президента Украины с начала осени сократился на 21%.