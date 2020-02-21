Об этом сообщили в комментарии #Буквам народные депутаты от “Слуги народа”.

По их словам, президент уже провел минимум четыре собеседования на должность министра обороны.

При этом нардепы не смогли объяснить причины отставки.

“Президент у нас перфекционист”, – заявил один из собеседников.

В то же время он отметил, что для того, чтобы проголосовать за отставку, придется собирать внеочередное заседание Верховной Рады. Но вряд ли это будет на следующей неделе.

Ранее #Буквы сообщали, что в ближайшее время своих должностей могут лишиться четыре члена Правительства. Речь, в частности, идет о министре экономики Тимофее Милованове, министре соцполитики Юлии Соколовской и министре культуры Владимире Бородянском.