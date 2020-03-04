Такое заявление он сделал, выступая сегодня в Парламенте, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение. Я благодарен Верховной Раде, партии “Слуга народа”, всем депутатам, которые за это голосовали. Приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас пока что даже не ничья“, – подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что в Украине уже есть шесть органов, которые “должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие”. Это Государственное бюро расследований, Служба безопасности, Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ, МВД, Офис генпрокурора.

“У нас в стране уже шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?” – заявил глава государства.