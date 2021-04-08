Об этом проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита в зону ООС 8 апреля.
Президент отметил, что боевики ведут прицельный огонь по военнослужащим Объединенных сил.
“Есть, действительно, обострение ситуации на Донбассе. Есть, действительно, мы все это видим. И видят бойцы, главнокомандующие, все командиры. Понимают, что работают по нашим ребятам снайперы”, — сказал Зеленский.
Обострение и увеличение количества погибших, по его словам, наблюдается с начала текущего года.
“С 1 января наибольшая эскалация, наибольшее количество осложнений с начала режима “тишины”. Наибольшее количество раненых и летальных случаев именно с начала этого года — 26 погибших”, — проинформировал президент.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.
Во время визита в зону ООС 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала текущего года погибли 26 украинских военных.
Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.
Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.
- За последние дни руководство страны проинформировало об обострении на Донбассе Великобританию, Канаду и другие страны.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, который, в том числе, касался обострения ситуации на Донбассе. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.