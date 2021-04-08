С начала текущего года на Донбассе наблюдается обострение. Боевики увеличили количество обстрелов, соответственно, возросло количество боевых потерь ВСУ.

Об этом проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами во время визита в зону ООС 8 апреля.

Президент отметил, что боевики ведут прицельный огонь по военнослужащим Объединенных сил.

“Есть, действительно, обострение ситуации на Донбассе. Есть, действительно, мы все это видим. И видят бойцы, главнокомандующие, все командиры. Понимают, что работают по нашим ребятам снайперы”, — сказал Зеленский.

Обострение и увеличение количества погибших, по его словам, наблюдается с начала текущего года.

“С 1 января наибольшая эскалация, наибольшее количество осложнений с начала режима “тишины”. Наибольшее количество раненых и летальных случаев именно с начала этого года — 26 погибших”, — проинформировал президент.